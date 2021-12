Mit 1. Jänner 2022 übernimmt Gerhard Weinberger die Vertriebsleitung der Spar- und Eurospar-Filialen in ganz Österreich und folgt damit auf Josef Maurer, der in den Ruhestand geht.

Nach 40 Jahren im Unternehmen verabschiedet sich Josef Maurer von der Spar, um seinen wohlverdienten Ruhestand anzutreten. Seine Nachfolge als Vertriebsleiter der Spar- und Eurospar-Filialen tritt Gerhard Weinberger mit dem Jahreswechsel an.

Der 55-jährige gebürtige Grieskirchener (ÖO) startet seine berufliche Karriere als Lehrling zum Einzelhandelskaufmann bei der Spar. Nach erfolgreich abgeschlossener Lehre steigt Weinberger innerhalb von zwei Jahren vom stellvertretenden Marktleiter zum Filialleiter auf. Nach zweijähriger Spar-Auszeit im Außendienst eines großen Süßwarenherstellers zieht es Weinberger wieder zurück zu seinen beruflichen Wurzeln, wo er nach acht Jahren als Filialgebietsleiter von 12 Spar-Filialen, von 2002 bis heute die Leitung der Filialorganisation in der Spar-Regionalzentrale Marchtrenk innehatte. "Ich freue mich nun sehr auf meine neue Aufgabe als zentraler Vertriebsleiter für Filialen und darauf, für ganz Österreich zuständig zu sein", sagt Weinberger. In seiner neuen Position verantwortet er unter anderem Umsatz- und Budgetplanung, vertriebsübergreifende Zusammenarbeit mit Interspar und dem Spar-Einzelhandel, Planung und Realisierung von Innovationen im Filialbereich oder die Filialexpansion.

Spar-Vorstand Hans K. Reisch kommentiert den Generationswechsel: "Die Filialorganisation wurde in den letzten Jahren von Josef Maurer maßgeblich gestaltet und seit 1999 souverän geführt. Ich möchte mich sehr herzlich bei ihm für seinen Einsatz in den vergangenen 40 Jahren bedanken. Seinem Nachfolger Gerhard Weinberger wünsche ich viel Freude und Erfolg für die neuen Aufgaben als Vertriebschef in der Spar-Hauptzentrale."

40 Jahre im Dienst der Tanne