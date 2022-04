Spar/Ivo Velchev

Mario Strohmayer (l.) und Helmut Ecker

Mit Anfang April trat Mario Strohmayer die Nachfolge von Helmut Ecker an, der nach über 36 Jahren im Unternehmen in Pension ging.

Der gebürtige Weststeirer Mario Strohmayer startete im Jahr 2016 nach erfolgreichem Abschluss seines Jus-Studiums und nach dem Gerichtsjahr als Trainee seine Spar-Karriere. Seinen Einstieg hatte er im Spar-Supermarkt Graz Moserhofgasse, wo er die Ausbildung zum Spar-Marktleiter startete. Im Februar 2018 übernahm er dann den damals neu eröffneten zweiten Spar-Supermarkt in Kalsdorf in der Koralmstraße als Marktleiter. Im Herbst 2020 wechselte Strohmayer in die Expansionsabteilung. Mit April 2022 ist er nun neuer Spar-Expansionsleiter für die Region Steiermark und Südburgenland, in der es 271 Spar-, Eurospar- bzw. Interspar-Standorte sowie Spar express Tankstellenshops gibt.





Strohmayers Vorgänger Helmut Ecker kam 1986 im Alter von 29 Jahren zu Spar. Vor seiner Zeit bei Spar absolvierte er eine Lehre zum Großhandelskaufmann, sowie die Abendmatura und im Anschluss ein BWL-Studium. Das Entwickeln neuer Standorte sowie der Ausbau bestehender Spar-Standorte waren seine Leidenschaft. In seiner 36-jährigen Spar-Tätigkeit kamen viele neue Standorte hinzu und so hat sich die Anzahl der Standorte in der Steiermark und im Südburgenland seit Mitte der 1980er Jahre bis heute fast verdoppelt. Neben seiner Handelskarriere ist Helmut Ecker auch Diakon der Pfarre Weiz.

