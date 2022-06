Spar/evatrifft

Die Spar-Aufsichtsräte Gerhard Drexel (l.) und Rudolf Staudinger mit ihren unlängst verliehenen Van-Well-Medaillen

Im Rahmen des 65. Internationalen Spar-Kongresses in Amsterdam erhielten Gerhard Drexel und Rudolf Staudinger für ihre langjährigen Verdienste für Spar in Österreich sowie auf internationaler Ebene die Van-Well-Medaille verliehen.

Im Jahr 1932 fungierte Adriaan van Well in Holland als Ideengeber für die Gründung der "freiwilligen Handelskette Spar", in der Groß- und Einzelhändler zusammenarbeiten sollten, in ihrer Geschäftstätigkeit jedoch unabhängig voneinander bleiben. Heute wird die Van-Well-Medaille an besonders verdienstvolle Sparianer verliehen. Zu diesem auserwählten Kreis dürfen sich nun Gerhard Drexel und Rudolf Staudinger zählen.





Gerhard Drexel war 31 Jahre im Vorstand von Spar in Österreich tätig, davon die letzten 20 Jahre als Vorstandsvorsitzender. In dieser Zeit gelang es Spar, im Jahr 2020 erstmals in der Geschichte des österreichischen Handels die Marktführerschaft zu erringen. Zudem entwickelte sich das Unternehmen zu einem mitteleuropäischen Handelskonzern, der im Lebensmittelhandel aktuell in Norditalien, Ungarn, Slowenien und Kroatien erfolgreich vertreten ist. Mit Ende 2020 ist Gerhard Drexel gemäß den Statuten von Spar, die ein Alterslimit von 65 Jahren vorsehen, aus dem Vorstand ausgeschieden. Als Miteigentümer ist er Anfang 2021 in den Aufsichtsrat gewechselt und hat dort den Vorsitz übernommen.