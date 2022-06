Ab 1. Jänner 2023 wird Jörg Pizzera, zuletzt Senior Marketing Director bei McDonald's Europe, das Konzernmarketing von Spar leiten.

Mit Ende 2022 vollzieht sich im Konzernmarketing von Spar ein Generationswechsel: Dann übergibt nämlich Gerhard Fritsch (66) seine Agenden an Jörg Pizzera (47), der als fundierter Kenner der Lebensmittelbranche gilt. Pizzera studierte in Graz Economic Business Studies mit einem Schwerpunkt auf Marketing und Controlling, arbeitete anschließend bei Unilever Austria als Product Manager, um danach als Group Brand Manager zu Bacardi-Martini zu wechseln.



2006 avancierte Pizzera bei McDonald's Austria zum Marketing Manager. Er bekleidete bei dem internationalen Fast-Food-Riesen in den folgenden Jahren etliche unterschiedliche Führungspositionen und fungiert seit 2020 als Senior Marketing Director bei McDonald's Europe. Pizzera verantwortet damit das Marketing für 23 Länder und 1.500 Restaurants. Im Jahr 2017 erhielt er die Auszeichnung Marketer of the Year in Österreich.