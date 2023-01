Spar : Neuer Vertriebsleiter in Vorarlberg

Spar / Hirschbühl Fotografie

Thomas Gapp (31) ist der neue Vertriebsleiter für die Filialorganisation bei Spar Vorarlberg.

Für die Filialorganisation bei Spar Vorarlberg ist der 31-jährige Thomas Gapp zuständig. Er folgt auf Günter Kaufmann, der mit Juni 2023 nach 39 Jahren im Unternehmen den Ruhestand antritt.

Seit Februar 2022 ist Thomas Gapp mit an Bord bei Spar und durchlief in dieser Zeit verschiedene Abteilungen sowie Regionalzentralen in Österreich. Der gebürtige Südtiroler übernim