Spar

Nicole Berkmann wurde zur besten Unternehmenssprecherin gewählt, wie die Fachzeitschrift "Journalist" in ihrer aktuellen Ausgabe berichtet.

Die Stimme von Spar, wenn es um Anfragen aller Art geht, ist seit 20 Jahren die von der Bregenzerin Nicole Berkmann. In der Coronakrise war sie gefühlt in Dauerpräsenz in nationalen und auch internationalen Medien. Das Magazin "Österreichs Journalist:in" kürte sie nun zur besten Sprecherin.