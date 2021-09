Die Stimme von Spar, wenn es um Anfragen aller Art geht, ist seit 20 Jahren die von Bregenzerin Nicole Berkmann. In der Coronakrise war sie gefühlt in Dauerpräsenz nationaler und auch internationaler Medien. Das Magazin "Österreichs Journalist:in" kürte sie nun zur besten Sprecherin.

"Ich konnte tun, was ich am liebsten tue, Sprecherin sein", das sagt Nicole Berkmann über die intensive Zeit während dem Beginn der Corona-Pandemie, den Lockdowns. Sie gab bis zu 60 Interviews am Tag, war permanent mit Anfragen aus dem In- und Ausland konfrontiert. Was ihr zugute kam, waren ihre Begeisterung für die Aufgabe, ihr Team und ein kurz zuvor absolvierte Krisenschulung, wie sie gegenüber dem Magazin beschrieb. 374 Journalisten stimmten in 11.176 Antworten ab und machten Nicole Berkmann mit 1.007 Punkten zur besten Unternehmenssprecherin des Jahres, 2020 erreichte sie Platz 11. Sie stellten ihr das Zeugnis "Ehrlich, verlässlich und gibt rasches Feedback" aus. Über die Auszeichnung freut sich Nicole Berkmann sehr, wie sie auch gegenüber CASH bekräftigte. Auch wir gratulieren Nicole Berkmann von Herzen, ein verdienter Titel.

Die Plätze hinter ihr belegen Flughafen Wien-Sprecher Peter Kleemann (919 Punkte), und Astrid Salmhofer, Sprecherin der Wien Energie mit 900 Punkten.

Im Bereich Handel belegt Ines Schurin gemeinsam mit Paul Pöttschacher von Rewe den zweiten Platz hinter Berkmann, sie erreichten 639 Punkte, dahinter rangiert Thomas Salinger (XXXLutz) mit 591 Punkten, Cathleen Völkel (Hofer) mit 459 Punkten und das Presseteam von Lidl, bestehend aus Hansjörg Peterleitner, Simon Lindenthaler und Christoph Buchgraber mit 433 Punkten.