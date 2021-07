Roswitha Stöllner übernimmt mit August 2021 die Leitung des Bereichs Konzern Recht innerhalb der Spar Österreich Gruppe, Gregor Warady den Bereich Personal.

Nachdem Oliver Seda in die Spitze der Geschäftsführung bei Hervis wechselte ( CASH hat berichtet ), besetzt die Spar Österreich Gruppe die freigewordenen Positionen Leitung Recht und Personalwesen aus den eigenen Reihen neu. Die promovierte Juristin Roswitha Stöllner übernimmt dabei den Bereich Konzern Recht. Die gebürtige Salzburgerin studierte Rechtswissenschaften an der Paris Lodron Universität und arbeitete später bei einer renommierten Salzburger Anwaltskanzlei als Rechtsanwältin. Seit 2011 ist sie für Spar tätig, wo sie 2012 die Abteilung Recht Österreich leitete. Nun steigt die Rechtsexpertin zur Leiterin des Bereichs Konzern Recht auf und ist damit für alle rechtlichen Belange von Spar und deren Tochterunternehmen in Österreich, Norditalien, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Tschechien, Rumänien und Bayern fachlich verantwortlich.Ebenfalls aus Salzburg stammt Gregor Warady, der Rechtswissenschaften in Wien und Salzburg studierte. Berufliche Stationen des Salzburgers waren die Kammer für Arbeiter und Angestellte Salzburg und Oberösterreich, eine Salzburger Rechtsanwaltskanzlei sowie eine renommierte europaweit agierende Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzlei. 2011 übernahm er die Abteilung Personal-Services und agierte als stellvertretender Leiter Konzern Personalwesen bei Spar. Nebenher absolvierte er diverse Ausbildungen mit Schwerpunkte in den Bereichen Personal, Human Resources und Management. Im März 2020 wurde Warady zudem Leiter des Personalbereichs von Interspar inkl. der Tochterunternehmen, ehe man ihm mit August 2021 zum Leiter des Bereichs Konzern-Personalwesen bestellte."Mit rund 90.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben die Bereiche Konzern-Recht und Konzern-Personalwesen eine zentrale Bedeutung bei Spar. Mit Dr. Roswitha Stöllner und Mag. Gregor Warady haben wir nicht nur zwei absolute Fachexperten für diese Bereiche gewinnen können, sondern auch Menschen, die im Sinne von Spar und den Mitarbeitenden tätig sind und die Spar-Philosophie seit über einem Jahrzehnt leben", so Spar-Personalvorstand KR Hans K. Reisch.