Spar/gleissfoto

Robert Pichler leitet seit 1. Jänner den Bereich Logistik und Warenfluss in der Spar-Zentrale Maria Saal.

Der 48-Jährige löst damit Kurt Stank als Logistik-Leiter in der Spar-Zentrale ab, der nach über 47 Jahren den Ruhestand antritt.

Robert Pichler ist ein echter Quereinsteiger. Nach mehreren Jahren in der Politik, als Referent des Landeshauptmann-Stellvertreters von Kärnten, im Parlament in Wien sowie im Europäischen Parlament in Brüssel, ging der Kärntner schließlich in die Privatwirtschaft, wo er sich zuerst dem Motorsport widmete und für die Formel 1 und die MotoGP im Marketing und Sponsoring arbeitete. Den Motoren blieb er auch bei seinem Wechsel zu Spar treu, wo er als Leiter des Fahrtechnikzentrums die rund 140 Standorte in Kärnten und Osttirol täglich mit Waren aus dem Spar-Großlager in Maria Saal belieferte. Nun übernimmt er die Leitung der Logistik in der Spar Zentrale von Prokurist Kurt Stank, der sich nach 47 Jahren in den Ruhestand verabschiedet.