Spar

Der 31-jährige Michael Pfund übernimmt mit 1. Oktober 2022 die Funktion von Gernot Wieser, der sich als Spar-Kaufmann selbstständig macht.

Vom Lehrling zum Vertriebsleiter für den selbstständigen Einzelhandel in den Bundesländern Tirol und Salzburg - so könnte man die bisherige Karriere von Michael Pfund beschreiben. Der gebürtige Salzburger startete im Jahr 2007 bei Spar als Einzelhandelskaufmannslehrling. Nach dem Lehrabschluss war er als Marktleiter tätig, zuerst im Spar Supermarkt Mattsee, danach im Eurospar in Salzburg in der Sterneckstraße.





Mit 26 Jahren avancierte Michael Pfund zum Filialgebietsleiter. In dieser Funktion hatte er die Verantwortung für zwölf Filialen und rund 300 Mitarbeitende. Mit 1. Oktober 2022 tritt er nun die Funktion des Bereichsleiters für den selbstständigen Spar-Einzelhandel in den Bundesländern Tirol und Salzburg an.

