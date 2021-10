Michèle Garre hat mit September die Leitung Marketing und PR bei dem Vorarlberger Familienunternehmen Sutterlüty Handels GmbH übernommen.

Die 36-Jährige hat an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz Betriebswirtschaftslehre, mit Schwerpunkt Marketing und Publizistik, studiert und war vor ihrem Wechsel zu Sutterlüty für eine der führenden deutschen PR- und Kommunikationsagentur tätig. Nach Stationen in Hamburg und Köln hat sie vor über 4 Jahren ihren Lebensmittelpunkt an den Bodensee verlegt.