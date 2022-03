tcc : Bacher wird Commercial Director D-A-CH

Patrick Bacher steigt bei tcc global zum Commercial Director für Deutschland, Österreich und die Schweiz auf.

Bacher, bisher Sales Director GAS bei tcc, zeichnet ab sofort neben dem Vertrieb, auch für die Bereiche Marketing, Kids & Family, Programm-Management und Community Kampagnen-Management verantwortlich. Schwerpunkt der neuen Tätigkeit ist die Steuerung der verschiedenen Teams mit Fokus auf Konzeption, Vertrieb und Exekution integrierter Loyalty-Kampagnen und Plattformen für die Region Deutschland, Österreich und Schweiz. Der Handelsmarketing-Spezialist ist seit knapp 13 Jahren für den Kundenbindungsspezialisten in verschiedenen Funktionen tätig. Vor seinem Einstieg war er als Bereichsleiter nationale Werbung Vollsortiment bei der Rewe Gruppe und zuletzt als nationaler Bereichsleiter Marketing für Real engagiert. Der studierte Betriebswirt verfügt über eine mehr als 20-jährige Erfahrung im Bereich Handelsmarketing. Auch in seiner neuen Funktion berichtet der 45-Jährige direkt an Jörg Croseck, Managing Director CEE & Asia Pacific.

Jörg Croseck: "Wir freuen uns sehr, dass Patrick Bacher nun die komplette Führung unserer wichtigen Business-Unit D-A-CH übernommen hat. Zusammen mit den großartigen Teams in unseren Büros in Düsseldorf, Zug und Wien, wird er in den kommenden Jahren sicherlich viele neue, spannende Akzente für unsere Kunden in den drei Ländern setzen." Bacher wird auch weiterhin zum Prokuristen der "The Continuity Company Deutschland GmbH" bestellt.