Jörg Croseck und Rick Swinkels bilden ab 1. August 2022 das neue CEO-Duo bei tcc global.

Rick Swinkels trat Anfang des Jahres als Chief Commercial Officer ins Unternehmen ein. Sein Werdegang ist ebenfalls eng mit der Einzelhandels- und Customer-Loyalty-Branche verknüpft. So war er 15 Jahre für Albert Heijn tätig, zuletzt als Global Vice President of Customer Loyalty, Data and Omnichannel Retail. Danach wechselte er in den Vorstand von tcc-Mitbewerber Brand Loyalty. In seiner neuen Position bei tcc global wird Swinkels die Bereiche Sales, Marketing, Brands, Licensing, Entertainment und Omnichannel verantworten.