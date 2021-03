tcc global: Manfred Litschka verlässt tcc

Der langjährige CEE Sales Director verlässt den Kundenbindungsspezialisten auf eigenen Wunsch mit Juli 2021.

Manfred Litschka will sich nach 16 Jahren bei tcc global, einem der weltweit führenden Spezialisten im Bereich der Kundenbindung, beruflich neuen Herausforderungen stellen und scheidet deshalb mit Juli 2021 aus dem Unternehmen aus. Zuvor will der Loyalty-Experte bereits ab Mai seinen Resturlaub konsumieren.



Manfred Litschka verantwortete seit 2005 die Region Central & Eastern Europe und war neben Österreich und der Schweiz für 19 weitere Länder zuständig. Zuletzt zeichnete er als Sales Director CEE E/E unter anderem für Polen, Tschechien, Ungarn, das Baltikum, Ukraine, Slowakei sowie ganz Südosteuropa verantwortlich.

Ein Nachfolger steht noch nicht fest: Derzeit läuft ein Rekrutierungsprozess für eine interne Nachfolgefindung, die Ende April bekannt geben werden soll. "Ich bedanke mich ausdrücklich bei Manfred Litschka für seinen unermüdlichen Einsatz in den letzten 16 Jahren, in denen er es mit seinem Team erfolgreich geschafft hat, das Thema tcc und Kundenbindung in Central & Eastern Europe nachhaltig zu etablieren", sagt Jörg Croseck, Managing Director Central & Eastern Europe bei tcc.