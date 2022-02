Kundenbindungsspezialist tcc ernennt Oliver Schuck zum neuen Head of Marketing für den deutschsprachigen Raum.

Tcc besetzt die neu geschaffene Funktion des Head of Marketing DACH im Düsseldorfer Büro ab sofort mit dem Handelsmarketing-Experten Oliver Schuck. Der 52-Jährige wird in seiner neuen Tätigkeit die Steuerung des Marketing-Teams übernehmen und den Fokus auf die Konzeption und Exekution integrierter Loyalty-Kampagnen für die Region Deutschland, Österreich und Schweiz richten. In seiner neuen Funktion berichtet er direkt an Patrick Bacher, Commercial Director DACH bei tcc.