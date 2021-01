Patrick Bacher verantwortet seit 2020 die neu geschaffene DACH-Region beim Kundenbindungsspezialisten tcc. Er übernimmt damit den österreichischen und Schweizer Markt von Manfred Litschka.

Loyalty-Profi tcc hat sich im Vorjahr intern neu aufgestellt und eine DACH-Struktur geschaffen, die unter der Leitung von Sales Director G-A-S Patrick Bacher steht. Der bisherige Sales Director Germany übernimmt damit die Länder Österreich und Schweiz, die bisher Manfred Litschka erfolgreich betreut hat. Litschka ist als Sales Director CEE E/E unter anderem für Polen, Tschechien, Ungarn, das Baltikum, Ukraine, Slowakei sowie ganz Südosteuropa verantwortlich.

Patrick Bacher verbrachte die ersten 10 Jahre seiner beruflichen Laufbahn im deutschen LEH, wo er unter anderem bei der Metro Gruppe als Werbeleiter von Extra, den damaligen Verbrauchermärkten von Metro, die später an die Rewe verkauft wurden, tätig war. Bereits vor dem Verkauf wechselte er für ein Jahr als Division Advertising Manager zur Rewe Group nach Köln, um daraufhin von 2007 bis 2008 die Funktion des Marketing Directors bei Real zu bekleiden. Bei tcc ist Bacher seit nunmehr 12 Jahren in unterschiedlichen Funktionen tätig, unter anderem als Head of Strategic Marketing & Business Development (2009-2014). Seit 2014 ist Bacher Sales Director Germany beim Kundenbindungsexperten. Im August 2020 bekam er zusätzlich die Leitung des Vertriebs für Österreich und die Schweiz übertragen.