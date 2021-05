Christian Rödlbach übernimmt die Vertriebsleitung und damit die Verantwortung über die gesamte Abholung und Zustellung. Er folgt Karin Meisel nach.

Der erfahrene Handelsexperte Christian Rödlbach wird neuer nationaler Verkaufsleiter bei Transgourmet Österreich. Der 44-Jährige übernimmt damit die Vertriebsleitung für die gesamte Abholung und in der Zustellung die Gastronomie-Kunden mit Planungs-, Budget- und Ergebnisverantwortung. Ihm obliegt in dieser Funktion auch die Abteilung "Kundenservice & Entwicklungsmanagement" sowie die fachliche Führung der neun Regionalverkaufsleiter der Transgourmet Abhol- und Zustellstandorte.

Der gebürtige Wiener gilt als ausgewiesener Großhandels-Experte: Nach dem Wirtschaftsstudium an der Uni Wien startete er seine berufliche Laufbahn beim Großhandelsunternehmen Metro in Deutschland und durchlief anschließend verschiedene Stationen bei Metro Österreich, unter anderem die Standortgeschäftsleitung in Wien Simmering und Dornbirn, Head of Store Operations und zuletzt als Head of Sales. Zentraler Bestandteil seiner Tätigkeit bei Transgourmet wird die Entwicklung von Vertriebskonzepten inklusive Instrumente für die Neukundengewinnung sein. Außerdem wird sich Rödlbach stark der Betreuung und dem Management von bestehenden Kunden widmen.

Gemeinsamer Weg in Richtung Restart

Christian Rödlbach privat Der 44-jährige Wiener ist Vater von drei Kindern. Der begeisterte Dartspieler verbringt viel Zeit in der Natur, ist passionierter Hobbykoch und Grillmeister und – wenn es seine Zeit erlaubt – Whiskyproduzent: In kleinen Mengen brennt er seinen eigenen Bourbon und zeigt sich dabei äußerst experimentierfreudig: Als nächstes ist ein Quinoa-Whisky in Planung.

Der Neuzugang kommt für das Unternehmen zur rechten Zeit: "Wir sind froh, dass wir mit Christian Rödlbach einen so erfahrenen Handels-Profi an Bord holen konnten. Nach dieser langen schweren Zeit der Pandemie ist es unser unmittelbares Ziel, Kunden auf ihrem Weg aus dem Corona-Lockdown heraus zu begleiten und optimal zu betreuen. Christian Rödlbach ist dafür genau der richtige Mann. Gemeinsamer Erfolg und nachhaltiges Wachstum sind unsere obersten Prämissen", so Transgourmet Geschäftsführer Thomas Panholzer.Rödlbach selbst ist bereits gut in seine neue Umgebung integriert: "Vom ersten Tag an fühlte ich mich in der kundenorientierten und professionellen Welt von Transgourmet Österreich zu Hause. Man begegnet sich hier auf Augenhöhe und wir arbeiten gemeinsam an nachhaltigen Kundenbeziehungen – das entspricht zu hundert Prozent meinem persönlichen Wertesystem", so Rödlbach.