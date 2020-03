Der 37-jährige Zsolt Juhasz übernimmt die operative Leitung des 133.000 Quadratmeter großen Einkaufszentrums.

Bisher war Juhasz im sogenannten "Wohnzimmer der Wiener" als Stellvertreter von Anton Cech tätig. Seit 1. März 2020 ist er verantwortlich für rund 3.600 Mitarbeiter in 260 Shops. 19 Millionen Besucher kann das Donau Zentrum pro Jahr verzeichnen und ist somit das frequenz- und umsatzstärkste Einkaufszentrum in Wien. Cech bleibt in seiner Funktion als "Head of Center Management" von Unibail-Rodamco-Westfield in Österreich. Künftig wird er noch intensiver die strategische Weiterentwicklung der beiden größten österreichischen Einkaufszentren SCS und Donau Zentrum vorantreiben.