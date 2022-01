Katrin Bergsteiner ist seit Jahresbeginn neue Director of Finance Austria & Germany bei Unibail-Rodamco-Westfield. Zudem ist die Finanz- und Steuerexpertin fortan Mitglied des Country Management Teams Austria & Germany von URW.

Katrin Bergsteiner hat in ihrer bisherigen Karriere in verschiedenen Wirtschaftsunternehmen eine umfassende Finanz-Expertise in Fachgebieten wie allgemeine Finanzen, Buchhaltung, Steuern, Finanzplanung & -analyse oder Berichtswesen aufgebaut. Zuletzt war sie als Senior Director Accounting & Tax bei dem deutschen Elektronikkonzern Rohde & Schwarz aus München tätig. Zuvor hatte sie verschiedene Positionen im Management der Baumarkt-Handelskette OBI Group Holding, des Consumer-Electronics-Herstellers Medion und der GE Capital, einem Finanzdienstleister des amerikanischen Konzerns General Electric, inne.