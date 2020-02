Der 35-jährige Slowake Tomas Urbanovsky wechselt konzernintern vom Aupark in Bratislava in die SCS nach Vösendorf (NÖ).

Seit dem Jahr 2014 ist Tomas Urbanovsky für den Shopping-Center-Betreiber Unibail-Rodamco-Westfield tätig. Er begann als stellvertretender Center Manager des Einkaufszentrums "Centrum Chodov" in Prag und war schließlich in verschiedenen Einkaufszentren des Konzern tätig, so auch 2017 als stellvertretender Center Manager des Donau Zentrums in Wien. Zuletzt leitete er den Aupark in Bratislava, eines der größten und modernsten Einkaufszentren der Slowakei. Nun folgt Tomas Urbanovsky als Center Manager der Shopping City Süd auf Matthias Franta, der Unibail-Rodamco-Westfield nach über neun Jahren auf eigenem Wunsch und im besten Einvernehmen verlassen hat.