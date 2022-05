jö Bonus Club / Yeliz Saritas

Therese Bauer übernimmt die Presse- und PR-Agenden des jö Bonus Clubs.

Die 47-Jährige verantwortet seit Mitte April die interne und externe Kommunikation des jö Bonus Clubs und wird in enger Abstimmung mit den Partnerunternehmen das Multipartnerprogramm in den Medien, bei den Stakeholdern und in der Öffentlichkeit vertreten.

Nach ihrem Studium der internationalen Beziehungen war Therese Bauer auf politische Kommunikation spezialisiert und war nach Auslandsaufenthalten in Genf und Brüssel auch für Austria Tabak und OMV im Bereich Corporate Communications und Corporate Affairs tätig, ehe sie sich selbständig machte. Dabei war sie sowohl in Österreich als auch in Spanien als PR-Beraterin tätig. Nun wechselte sie wieder auf Unternehmensseite und startete beim jö Bonus Club als Pressesprecherin. "Der jö Bonus Club und seine Themen umfassen viel mehr als die Vorteilskarte selbst. Ich freue mich darauf, für ein österreichisches Unternehmen mit viel Innovationskraft in einer Zukunftsbranche tätig zu sein", betont Bauer. Hanna Maier und Mario Günther Rauch, die Geschäftsführer des größten Multipartnerprogramms des Landes, zeigen sich über den personellen Neuzugang begeistert: "Wir freuen uns, mit Therese Bauer eine erfahrene Kommunikationsexpertin an Bord geholt zu haben, und werden so die Bedeutung des jö Bonus Clubs für den heimischen Handel sowie unsere technologischen Errungenschaften wie jö & GO, die für bessere Einkaufserlebnisse sorgen, noch sichtbarer machen können."