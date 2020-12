Die bald ehemalige Geschäftsführerin des jö Bonus Clubs verlässt mit Februar 2021 das Unternehmen und wechselt zur Libro-Mutter.

Seit 2018 war Ulrike Kittinger in der "Unser ö Bonus Club GmbH", dem Multipartnerprogramm aus dem Hause Rewe International, zusammen mit Mario Günther Rauch in der Geschäftsführung tätig, wo sie für die Ressorts Analytics & Reporting, Marketing, CRM, PR und Personalmanagement zuständig war. Mit Februar 2021 wird sie im besten Einvernehmen mit dem Unternehmen dieses verlassen und zur MTH Retail Group wechseln. Beim Dachunternehmen von Libro und Pagro wird sie für den Bereich Marketing und Consumer Insights in der DACH-Region verantwortlich sein. Ihre Agenden beim jö Bonus Club übernimmt interimistisch Co-Geschäftsführer Mario Günther Rauch.

Kittinger ist nicht die einzige ehemalige Rewe-International-Managerin, die zur MTH Retail Group wechselt: Ende Juli ist der langjährige Billa-Chef Josef Siess zum neuen Einkaufsvorstand der Gruppe bestellt worden.