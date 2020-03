Umundum folgt damit auf DI Dr. Günther Rabensteiner und präsentiert bereits erste Pläne.

Attraktiveren

Das Ziel des Vienna Economic Forums (VEF) ist der Ausbau der regionalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit in Südost- und Osteuropa und dasvon Investitionsmöglichkeiten in der Region zwischen der Adria und dem Schwarzen Meer. Damit spielt das VEF auch für die Österreichische Post und deren Auslandsbeteiligungen im Logistikbereich eine große Rolle. Der neue Präsident Umundum formuliert bereits erste Pläne zur zukünftigen Ausrichtung und würdigt außerdem die erfolgreiche 16-jährige Geschichte. So werden das Schärfen und Erweitern des regionalen Schwerpunktes sowie die Fokussierung auf übergreifende inhaltliche Themen, wie etwa Digitalisierung oder Nachhaltigkeit kommende Herausforderungen sein.