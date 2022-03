Mit Wiebke Friedrich hat erstmals eine Frau die Geschäftsführung bei Vorwerk Österreich übernommen.

Mit der gebürtigen Baden-Württembergerin Wiebke Friedrich rückt hierzulande erstmals eine Frau an die Spitze des Haushaltsgeräte-Spezialisten. Friedrich blickt auf eine 16-jährige Karriere im Direktvertrieb zurück und ist seit rund eineinhalb Jahre in der Vorwerk Gruppe als Geschäftsführerin für die Marke Temial verantwortlich. Mit Anfang März trat die 43-Jährige die Nachfolge von Filippo Traù an, der seit Kurzem als General Manager die Geschäfte von Vorwerk Taiwan lenkt.

Die studierte Sportwissenschaftlerin hatte bereits zuvor zahlreiche Sales- und Managementfunktionen in internationalen Unternehmen inne. So arbeitete sie zuvor jahrelang bei der Tupperware Deutschland GmbH, wo sie unter anderem auch als Regional Sales Managerin tätig war. Danach wechselte Friedrich für drei Jahre in die Geschäftsführung der Tupperware SA in die Schweiz. "Während meiner Laufbahn habe ich unterschiedlichste Stationen des Managements kennengelernt. Bei Vorwerk haben mich insbesondere das Vertrauen, die gelebte Nachhaltigkeit sowie die Offenheit eines Familienunternehmens überzeugen können", sagt Friedrich.