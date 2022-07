Wein & Co

Willi Klinger (l.) heißt Hannes Scheufele in der Geschäftsführung von Wein & Co willkommen.

Der 32-Jährige unterstützt Willi Klinger in der Geschäftsführung von Wein & Co und zeichnet dabei für die Bereiche Finanzen, Human Resources, IT, Logistik und E-Commerce verantwortlich.

Der gebürtige Münchner war bereits seit 2019 als Prokurist Teil der Geschäftsleitung des Weinfachhändlers. Im Zuge einer langfristig ausgerichteten Neuaufstellung des Managements von Wein & Co rückte Scheufele mit 1. Juli in die neu geschaffene Position auf. Zuvor bekleidete er leitende Positionen im Business Development der Wein & Co Muttergesellschaft Hawesko Holding AG sowie bei Tchibo in Hamburg und einem Fashion Start-up in Berlin.