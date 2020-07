Richard Franta verabschiedet sich in den Ruhestand und übergibt die Geschäftsführung der Fachverbände Lebensmittelhandel, Agrarhandel, Online-Handel und Arzneimittelhandel/Drogerien an Christoph Tamandl.

Mit 1. Juli hat Christoph Tamandl 2020 die Geschäftsführung der Bundesgremialgruppe I in der Bundessparte Handel der Wirtschaftskammer Österreich übernommen. Damit verantwortet der 46-jährige Wiener ab sofort neben dem Fachverband Lebensmittelhandel die Branchen Agrarhandel, Pharmagroßhandel/Drogerien/Parfümerien sowie Online-Handel und Allgemeiner Handel. Tamandl verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Interessenvertretung in der Lebensmittelbranche und war zuletzt beim U.S.-Getränkekonzern PepsiCo für die Public Affairs & Kommunikations-Agenden in der D/A/CH-Region tätig. Davor hielt er diverse leitende Rollen in den Bereichen Public Affairs und Nachhaltigkeit, zunächst beim Verband der EU-Getränke- und Lebensmittelindustrie (FoodDrinkEurope) in Brüssel, wo er die Abteilung für Umweltpolitik leitete, sowie anschließend in der Konzernzentrale von Nestlé in der Schweiz."Ich freue mich auf diese neue Aufgabe und die enge Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedsunternehmen. Mehr denn je brauchen unsere Betriebe jetzt wachstumsorientierte Rahmenbedingungen, die dazu beitragen, branchenspezifische Herausforderungen zu meistern und die Zukunftsfähigkeit der Betriebe in Österreich langfristig zu sichern", so Christoph Tamandl, Im Namen des Fachverbandes dankt Tamandl seinem Vorgänger Richard Franta für dessen "langjährigen Einsatz als Geschäftsführer, die er mit Kompetenz, Herzblut und höchster Integrität erfüllt hat". Franta hatte die Position fast zwei Jahrzehnte inne und war 40 Jahre lang in der WKO tätig. Nun tritt er in den Ruhestand. "Wir freuen uns, mit Christoph Tamandl einen international erprobten Experten der Konsumgüterbranche gewonnen zu haben", sagt Franta. "Dank seiner langjährigen Erfahrung sowohl auf Unternehmensseite als auch auf Verbandsebene bringt er ein ausgezeichnetes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Mitgliedsunternehmen mit."