WKO: Gumprecht übernimmt Sparte Handel Wien

Die Lebensmittelhändlerin bringt langjährige Erfahrung als engagierte und gut vernetzte Interessensvertreterin mit.

Margarete Gumprecht wird die neue Obfrau des Handels in der WK Wien. Zuletzt war sie im Präsidium der Sparte Handel als stellvertretende Spartenobfrau sowie als Obfrau des Wiener Lebensmittelhandels tätig.

"Wer mich kennt, weiß, dass ich Unternehmerin aus Leidenschaft bin“, so Gumprecht, die im Familienbetrieb die insgesamt 15 Standorte, davon sechs eigene Feinkost- und Spezialitätenläden, sieben Franchisepartner, das Logistikzentrum in Niederösterreich und die oberösterreichische Verkaufs- und Produktionszentrale, managt. Durch die verschiedenen Standorte ihrer Filialen kennt Gumprecht die Besonderheiten der Wiener Bezirke aus eigener Erfahrung: „Jedes Wiener Grätzel ist unterschiedlich und braucht laufend Impulse. Denn dort, wo sich die Menschen wohl fühlen und die Atmosphäre stimmt, dort kommen die Menschen hin, bleiben länger und konsumieren.“

Konkret möchte sie regionales Einkaufen bei Wiener Anbietern und Produzenten stärker in den Fokus der Konsumenten rücken, denn "heimische Wertschöpfung und der Buy local-Gedanke ist als nachhaltiger Weg aus der Krise besonders wichtig." Gleichzeitig müsse die eingeschlagene Richtung, was Digitalisierung und Innovation betrifft, fortgesetzt werden: „Die Konsumenten sind digitaler als je zu vor. Die Corona-Phase hat einmal mehr bestätigt, wie entscheidend die digitale Schlagkraft für Händler ist. Global denken und regional handeln ist also angesagt", so Gumprecht.

Gemeinsam mit ihren Stellvertretern, dem Energiehändler Martin Raimund Gänger und dem Markthändler Akan Keskin, vertritt Gumprecht die Interessen von rund 36.000 Wiener Händlern. Mit der Nominierung zur Spartenobfrau des Wiener Handels folgt Margarete Gumprecht Rainer Trefelik nach, der in die Bundeskammer gewechselt ist.