Adeg: Die neue Generation baut um

Rewe Großhandel/Karlheinz Fessl

Jasmin Gratzer hat ihren Adeg-Markt modernisiert.

Vor einem Jahr hat Jasmin Gratzer den Adeg-Markt in Weitensfeld (Bezirk St. Veit an der Glan) von ihrem Vater übernommen, nun wurde er klimafreundlich umgerüstet.

10 Jahre lang hat Andreas Schnitzer in Weitensfeld im Bezirk St. Veit an der Glan die Nahversorgung sichergestellt, Anfang Mai 2022 hat er den Adeg-Markt dann offiziell an seine Tochter, Jasmin Gratze