Mit Ende März 2020 eröffnet die erste rosa Filiale am Grazer Hauptbahnhof.

Der Standort wird im Franchise von dem internationalen Unternehmen "Lagardére Travel Retail" betrieben, mit dem Aida bereits seit April 2019 am Flughafen Wien zusammenarbeitet.Der neue Shop in Graz hat einen 170 Quadratmeter großen Innenraum und eine 110 Quadratmeter große Terrasse. Dominik Prousek, in vierter Generation Geschäftsführer der familiengeführten Wiener Traditions-Café-Konditorei Aida kommentiert die bevorstehende Eröffnung: "Wir freuen uns, die Reisenden und besonders die Einheimischen am Bahnhof Graz mit einem Stück Wiener Tradition verwöhnen zu dürfen und tragen Wien damit ein Stück weiter nach Österreich und vielleicht auch in die Welt hinaus."Nach einem dreiwöchigen "Soft-Opening"-Betrieb ab Ende März 2020 wird die Aida-Filiale am Hauptbahnhof in Graz am 23. April vormittags eröffnet.