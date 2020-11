Aldi Süd: Diskonter XXL

An Halloween eröffnete in Mülheim an der Ruhr die größte Aldi Süd Filiale der Welt. Mit einer Verkaufsfläche von fast 2000 Quadratmeter ist die doppelt so groß wie eine durchschnittliche Filiale.

Lidl hat es vorgemacht, Aldi Süd zieht nun nach - sie beweisen damit, dass auch Diskonter groß können. Am 31. Oktober eröffnet Aldi Süd in Mülheim an der Ruhr die XXL-Filiale mit 1940 Quadratmetern. Damit soll ein neues Einkaufserlebnis möglich gemacht werden. Die Kunden erwartet eine Verkaufsfläche in neuem Design, die sich auf sieben Gänge erstreckt. Großzügig angelegt ist dabei der Frische-Bereich, der schon beim Betreten ersichtlich wird. Bereits am Eingang präsentiert sich eine große Auswahl an frischem, teils gekühltem Obst und Gemüse sowie Frischfleisch und Fisch. Insgesamt verfügt die Mülheimer Filiale über mehr als 70 Meter Kühlregale. Außerdem gehört ein Kräuter-Kleingarten zum Sortiment, wo sechs verschiedene Sorten angebaut und erntefrisch verkauft werden.Der Standort in der Mannesmannallee besteht seit Ende 1996 und gehörte schon vor dem Umbau mit den 1661 Quadratmetern Verkaufsfläche zu den Größten. Die Erweiterung machte die Schließung eines benachbarten Geschäfts möglich, das der Diskonter übernehmen konnte. Das flexible Einrichtungskonzept von Aldi Süd trug ihr Übriges zur Expansion bei. "Was den Bau und die Einrichtung unserer neuen Filialen angeht, sind wir sehr beweglich und können so nicht nur Nischen in der City nutzen", sagt Tom Ritzdorf, Leiter Filialentwicklung bei ALDI SÜD in Dormagen. "Wenn sich bei Bestandsimmobilien eine sinnvolle Gelegenheit bietet, nutzen wir auch gerne zusätzlichen Raum."