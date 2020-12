Ammersin: Große Auswahl in Klosterneuburg

Der neue Ammersin-Flagshipstore bietet ein breit gefächertes Getränkesortiment auf 240 Quadratmetern.

Mit Anfang Dezember hat der neue Ammersin-Standort in der Inkustraße 22, Klosterneuburg geöffnet. In den Räumlichkeiten des ehemaligen Getränke Wagner werden zahlreiche alkoholische und nicht-alkoholische Produkte, darunter 1.500 Biere angeboten. Wer die Drinks kalt mag, wird in der acht Meter langen Kühltheke fündig. Gestaltet wurde der Shop vom Innerarchitekturspezialisten Derenk.

"In unserer Ammersin Getränkewelt in Klosterneuburg konnten wir etliche Erfahrungswerte der letzten Jahre einbringen und viele neue Ideen umsetzen", erklärt Markus Betz, Chef der Ammersin- und BeerLovers-Stores. "Auf unsere Kunden wartet ein leuchtender Flagship-Store, der mit einer breiten Getränkevielfalt sicherlich etwas für jeden Geschmack bietet"