Im Wiener Westfield Donau Zentrum eröffnete ein neuer BackWerk-Shop inklusive 22 Sitzplätzen.

Aktuell gibt es in Österreich 25 BackWerk-Stores. Der jüngste davon befindet sich im Westfield Donau Zentrum in Wien, der von Franchise-Partner Mohammed Reza Davoudi betrieben wird. Der Standort verfügt über eine Verkaufsfläche von rund 130 Quadratmetern und 22 Sitzplätzen. Beschäftigt sind hier sechs Personen.



Wie inzwischen die meisten BackWerk-Stores in Österreich will auch jener im Westfield Donau Zentrum Lounge-Atmosphäre versprühen. Schließlich hat man sich in den letzten Jahren bewusst von einer SB-Bäckerei-Kette hin zu einem "backgastronomischen" Konzept entwickelt. So sind neben Backwaren und Snacks mittlerweile auch frisch zubereitete Säfte und Smoothies in der Saftbar ein Aushängeschild von BackWerk. An dem neuen Standort werden aber auch frische Suppen in Selbstbedienung angeboten und die Snacks werden direkt an der Kassa vor dem Verzehr auf Wunsch frisch gegrillt. Alles zusammen beläuft sich die Auswahl auf mehr als 100 Produkte.