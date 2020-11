Das ehemalige Café zum Konditor in Weigelsdorf (Bezirk Baden) beherbergt nun eine Pop-Up-Bäckerei von Der Mann.

Der neueste Standort der Bäckerei Der Mann in Weigelsdorf in der Gemeinde Ebreichsdorf (NÖ) bringt gleich mehrere Vorzüge mit. Verkehrstechnisch gut an der B16 gelegen, bietet das ehemalige Café zum Konditor einen großen Kaffeehausbereich, der nun jedoch aufgrund der Coronavirus-Schutzmaßnahmen geschlossen sein muss. Weiters vorhanden sind ein sonniger Schanigarten für den Sommer und ein privater Kundenparkplatz. Aktuell erinnert noch einiges an die ehemalige Konditorei, doch dies wird sich ändern. Im Herbst 2021 sollten die Umbauarbeiten starten, sodass die Filiale anschließend im üblichen "Mann-Look" erstrahlen kann. Im Zuge der Umgestaltung wird übrigens auch ein eigener Kinderspielplatz errichtet.