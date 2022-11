bellaflora/APA-Fotoservice/Hautzinger

Im Wiener Stadtentwicklungsgebiet Nordbahnviertel eröffnete bellaflora Anfang November den ersten Salon-Verde-Standort.

Bisher eher an den Stadträndern beheimatet, will bellaflora zukünftig vermehrt in die Citys "hineinwachsen". Zu diesem Zweck entwickelte man ein eigenes Stadtkonzept namens Salon Verde, von dem es bis zum Jahr 2025 rund zehn bis 15 Filialen in ganz Österreich geben soll. Wie sich ein Salon Verde in der Realität präsentiert, kann man seit Anfang November 2022 im Wiener Nordbahnviertel in der Bruno-Marek-Allee 24A auf insgesamt 250 Quadratmetern sehen. Das angebotene Grünpflanzen-Sortiment richtet sich speziell an Wohnungen und Balkone, dazu gibt es Home-Accessoires und Kleinmöbel. Darüber hinaus werden aber auch Naturkosmetik, Gartenbücher und kulinarische Spezialitäten offeriert, die sich gut als Geschenke eignen.





bellaflora/APA-Fotoservice/Hautzinger

Wie es einem urbanen Sortiment entspricht, lässt sich dieses großteils zu Fuß, mit Öffis oder dem Fahrrad nach Hause transportieren. Zu diesem Zweck können Transporttaschen, Scheibtruhen oder Lastenfahrräder vor Ort ausgeliehen werden. Noch größere Artikel werden nach der Bestellung per Elektrofahrzeug nach Hause geliefert.

Wie es einem urbanen Sortiment entspricht, lässt sich dieses großteils zu Fuß, mit Öffis oder dem Fahrrad nach Hause transportieren. Zu diesem Zweck können Transporttaschen, Scheibtruhen oder Lastenfahrräder vor Ort ausgeliehen werden. Noch größere Artikel werden nach der Bestellung per Elektrofahrzeug nach Hause geliefert.