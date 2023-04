CASH

Anfang April öffnete der neue Billa Corso am Flughafen Wien Schwechat seine Pforten. Mit hoher Frequenz: Gleich am Ostermontag besuchten 4.000 Menschen den Markt, der mit seinem "ready-to-eat"-Schwerpunkt Gäste aus aller Herren Länder erreichen will.

Ein bisschen Luxus am Flughafen verspricht der neue Billa Corso, der sich durch eine ansprechende Optik im Art Deco-Stil mit Wiener Geflecht wohltuend vom klassischen Supermarktflair abhebt. Für