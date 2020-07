Merkur versorgt seine Kunden im Linzer Makartviertel in der ab sofort weiter.

Nach sechsmonatiger Umbauzeit feierte Merkur in der Poschacherstraße 34 in Linz am 23. Juli Wiedereröffnung. Der 1.700 m² große Standort wurde bereits 1999 eröffnet und beherbergt rund 20.000 Produkten. 42 Mitarbeiter sorgen für einen reibungslosen Ablauf in der großen Filiale – acht davon kamen im Zuge des Umbaus neu dazu. Als neues Service wird im Markt ab sofort unter anderem Frischfleisch sowie Fisch in Bedienung angeboten. Seit dem Umbau punktet der Linzer Markt unter anderem mit seiner Energieeffizienz in der Tiefkühlung, wo ein CO 2 -neutrales Kältemittel zum Einsatz kommt. Zudem wird der gesamte Markt innen sowie außen mittels LED beleuchtet. Stündlich werden 171 kW Strom von einer hauseigenen Photovoltaik Anlage bezogen.

Harald Mießner, Vorstand Vertrieb bei Billa-Merkur Österreich, sagt: „Mit fünf Märkten in Linz ist dieser Standort in Oberösterreich ein sehr wichtiger für uns. Wir freuen uns sehr, dass wir den Markt in der Poschacherstraße so rasch für unsere Kunden modernisieren konnten – vielen Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die beim Umbau fleißig mitangepackt haben.“

Marktmanager Sasa Nikolic, der schon seit 1999 am Standort tätig ist, freut sich über den Neustart: „Mit der Wiedereröffnung des Marktes kommen Kundinnen und Kunden wieder in den Genuss unserer großen Sortimentsvielfalt. Das Angebot reicht von einem umfangreichen Produktsortiment über vergrößerte Frischebereiche bis hin zu individuellen Services. Damit können wir die individuellen Kundenwünsche optimal bedienen. Gerne fertigen wir eigens zusammengestellte Feinkostplatten an, backen täglich bis zu 30 verschiedene Mehlspeisen in unserer neuen Konditorei und beraten umfassend bei Fisch und Fleisch.“

