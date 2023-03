Billa AG/Robert Harson

Bei Fragen rund um den Einkauf oder individuellen Wünschen stehen 15 Mitarbeiter:innen beratend zur Seite – alle 15 Arbeitsplätze wurden mit der Eröffnung des Marktes neu geschaffen.

Die Peregringasse im 9. Wiener Gemeindebezirk ist Schauplatz einer neuen Billa-Eröffnung.

Heute, 9. März, eröffnet nach rund vier Monaten Bauzeit der neue Billa mit 400 Quadratmeter Verkaufsfläche in der Peregringasse im 9. Wiener Bezirk. Ein großes Frischeangebot, regionale Erzeugnisse von Lieferant:innen aus Wien sowie Frischfleisch und -geflügel zu 100 Prozent aus Österreich zeichnen das umfangreiche Sortiment aus. Im neuen Markt stehen 15 neue Mitarbeiter:innen den Kund:innen mit Rat und Tat zur Seite. "Seit siebzig Jahren versorgt Billa die Menschen in Österreich mit frischen Lebensmitteln, Produkten des täglichen Bedarfs und umfassenden Serviceleistungen und gilt als wichtiger Nahversorger in Stadt und Land. Unser Ziel ist es, mit maßgeschneiderten Angeboten die individuellen und auch lokalen Kundenwünsche bestmöglich zu bedienen. Auch hier am neuen Standort im 9. Bezirk dürfen sich unsere Kund:innen auf eine bunte Produktvielfalt sowie auf attraktive Preise und Aktionen freuen", sagt Eric Scharnitz, Billa Vertriebsdirektor.





Das Herzstück des neuen Marktes ist der Frischebereich mit einer großen Auswahl an saisonalem Obst und Gemüse. Darüber hinaus spielt auch die regionale Herkunft vieler Produkte eine bedeutende Rolle. "Unsere Kund:innen greifen gerne zu Lebensmitteln aus der Umgebung, die von Betrieben aus ihrer unmittelbaren Nachbarschaft stammen. Umgekehrt freut es uns natürlich, wenn wir lokale Lieferant:innen unterstützen und ihnen eine Bühne für die Präsentation ihrer Produkte bieten können", sagt David Popovic, Billa Marktmanager in der neuen Filiale. Das Sortiment besteht österreichweit aus bereits über 25.000 Artikel von 2.500 regionalen und lokalen Produzent:innen.

