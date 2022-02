Rewe eröffnet Billa und Penny-Filialen im 3. Bezirk auf der Landstraße Hauptstraße mit großem Frischeangebot und reichlich Verkaufsfläche. So sehen die zwei neuen Läden aus.

In beiden Filialen steht der Service an erster Stelle: „Auch hier am neuen Standort im dritten Bezirk dürfen sich unsere Kunden auf eine bunte Produktvielfalt sowie auf attraktive Preise und Aktionen freuen“, so Hermann Weiß, Billa Vertriebsdirektor. Starke Zeichen setzt man hier auch in Richtung Herkunft der Produkte und Regionalität, bestärkt Saim Kilavun, Billa Marktmanager in der Landstraße Hauptstraße. "Unsere Kunden greifen gerne zu Lebensmitteln aus der Umgebung, die von Betrieben aus ihrer unmittelbaren Nachbarschaft stammen."