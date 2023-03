BistroBox/Tesarek

Klaus Haberl, Geschäftsführer bei BistroBox: "Wir sehen uns als idealer Partner für Verkehrs- und Hochfrequenzstandorte, wie eben Tankstellen, aber auch Autobahnraststätten, Ladeparks für E-Autos oder Bahnhöfe."

In Steyr hat BistroBox einen "Tankstellenshop der Zukunft" mit einem "24/7 Smart Store" realisiert.

Die Sierningerstraße in Steyr ist Schauplatz eines 60 Quadratmeter großen Tankstellenshops der Zukunft. An der westlichen Ortsausfahrt hat das Franchise-Unternehmen BistroBox als Teil der Avanti-Tankstelle seinen ersten "24/7 Smart Store", natürlich ohne Personal vor Ort, eröffnet. Das Sortiment wurde in einem neuen Konzept auf mehr als 230 Produkte erweitert, sämtliche Abläufe, von Bestellung bis Bezahlung, sind vollautomatisiert.





Neben Pizza gibt es hier auch Snacks, Getränke oder Coffee-to-go. Außerdem wurde die Produktauswahl für den neuen 24/7 Store noch erweitert. Kund:innen können hier täglich frisches Brot der regionalen Bäckerei Winkler-Brot, aber auch Eis, Tabakwaren, sowie Auto-Betriebsmittel wie Motoröl, Scheibenklar oder Reinigungstücher erwerben. Im Mittelpunkt steht die extrem einfache Kaufabwicklung für die Kunden. "Auf einem großen Touchdisplay wird alles bestellt und per Karte oder Handy bezahlt, danach liefern die einzelnen Stationen im Shop alle gewählten Produkte vollautomatisch aus", sagt Klaus Haberl, Geschäftsführer bei BistroBox.

