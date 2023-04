BistroBox: Pizza to go

Die 24-h-Pizzeria BistroBox eröffnet zwei neue Standorte in Niederösterreich.

Pizza per Knopfdruck am Automaten aussuchen und ein saftiges Stück innerhalb von zwei Minuten in der Hand genießen. Die Träume aller Fans der italophilen Kost, deren Verzehr sich mitunter in Hüftspeck verwandelt, werden wahr. Zumindest wenn es nach den Erfindern der BistroBox geht, einer 24-Stunden-Pizzeria aus Oberösterreich, die mittlerweile über 48 Standorte in ganz Österreich verfügt. Nun eröffnet das Unternehmen zwei neue Standorte in Niederösterreich. Künftig haben auch die Neulengbacher und Schwechater Zugang zu ofenfrischer Pizza, Snacks und Getränken rund um die Uhr.

BistroBox Freuen sich über die Eröffnung der neuen BistroBox in Schwechat: BistroBox-Geschäftsführer Jürgen Traxler (l.) und Franchisepartner Patrick Wurzinger.

Neueröffnung in Neulengbach und Schwechat

Pizzaofen zur Selbstbedienung

Die beiden Standort befinden sich an einer Avanti Tankstelle. Als neue Partner konnten für Neulengbach Philipp Griessler sowie für Schwechat Patrick Wurzinger und Stephan Helm gewonnen werden. "Unsere BistroBox befindet sich in direkter Anfahrt zum Flughafen Wien", zeigen sich die Franchisenehmer begeistert.Das Unternehmen BistroBox entstand aus einem Konzept der Fachhochschule Wels. Die Gründer Klaus Haberl, Jürgen Traxler und David Kieslinger entwickelten einen Heißluft-Pizzaofen zur Selbstbedienung für ihre Studienkollegen in der Mensa. Die Nachfrage war groß und so führte das Projekt im Jahr 2009 schließlich zur Unternehmensgründung. Aus der ursprünglichen Idee des Pizzaofens ist mittlerweile das Franchisesystem BistroBox entstanden. Die Kunden wählen ihre Lieblingspizza auf einem Touchscreen und starten den Backvorgang ihrer Pizza, die in nur zwei Minuten ofenfrisch verfügbar ist.