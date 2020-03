Blue Tomato: 50. Store eröffnet

In Ulm eröffnet der internationale Boardsport- und Lifestylespezialist seinen insgesamt 50. Standort. (Im Bild: Shop in Hamburg)

Der österreichische Boardsport- und Lifestylespezialist expandiert weiter. Am 12.3. eröffnet im Zentrum von Ulm der nächste, 400 Quadratmeter großer Shop.

Mit mehr als 450.000 Produkten, einem Jahresumsatz von über 98 Mio. Euro im vergangenen Jahr und inzwischen über 600 Angestellten zählt Blue Tomato zu den weltweit größten Online-Händlern im Bereich Snowboard, Freeski, Skateboard, Surf und Streetstyle. Aber auch offline ist das Unternehmen durchaus erfolgreich und betreibt Standorte in Deutschland, Österreich, Finnland, der Schweiz und den Niederlanden. Nun wird der bereits 50. Store eröffnet.

"Die Eröffnung unseres 50. Standorts ist für uns ein weiterer Meilenstein und natürlich etwas ganz Spezielles", freut sich CEO Adam Ellis. "Nach dem erfolgreichen Ausbau unseres Online-Auftritts treiben wir nun schon seit längerem auch die Expansion mit physischen Shops stetig voran. Unser Ziel ist es, mit den Geschäften noch näher bei unseren Kundinnen und Kunden zu sein, den Austausch im persönlichen Kontakt zu fördern und durch die Verbindung unseres Online-Shops mit unseren stationären Shops ein nahtloses Einkaufserlebnis zu bieten."

Der neue Shop befindet sich in zentraler Lage in Ulm, gegenüber dem Münster, und bietet angesagte Styles von Top Brands wie Burton, Volcom, Thrasher, adidas Skateboarding, Vans, Nike SB, Globe oder Rip Curl. "Es ist ein wahres Paradies für alle, die unsere Leidenschaft für Snowboard, Freeski, Skateboard, Surf und Streetstyle mit uns teilen. Wir bieten die beste Auswahl an Streetwear, Sneakern und Accessoires für Damen, Herren und Kinder sowie das passende Equipment rund um unsere Sportarten", so Tillmann Ruprecht, Director of Sales & Service. Zu Eröffnung sind zahlreiche Aktionen und Specials geplant, wie ein gratis Beanie ab einem Einkaufswert von 50 Euro, Free Drinks, Glücksrad oder eine Foto Box.