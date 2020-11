Der internationale Boardsport- und Lifestylespezialist aus Österreich zieht in die beliebte Einkaufsmeile Venestraat in Den Haag.

Eine blaue Tomate auf Expansionskurs: Der internationale Boardsport- und Lifestylespezialist Blue Tomato eröffnet seinen dritten Standort in den Niederlanden und zieht in die beliebte Einkaufsmeile Venestraat im Herzen von Den Haag ein. Mit mehr als 450.000 Produkten, einem Jahresumsatz von über 98 Millionen Euro im Vorjahr und über 600 Mitarbeitern zählt Blue Tomato zu den weltweit größten Onlinehändlern im Bereich Snowboard, Freeski, Surf, Skateboard und Streetstyle."Es freut uns sehr, dass wir unsere Präsenz in den Niederlanden weiter verstärken und nun auch einen Shop in Den Haag eröffnen können", sagt Tillmann Ruprecht, Director of Sales & Service bei Blue Tomato. "Wir verfügen in den Niederlanden schon seit Jahren über sehr viele Onlinekunden, dementsprechend wichtig ist dieser Markt und auch die Erweiterung des hiesigen Standortnetzes für uns." Der neue Shop in der zentral gelegenen Fußgängerzone Venestraat 50 in Den Haag verfügt über eine Verkaufsfläche von 300 Quadratmetern.