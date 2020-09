Blue Tomato: Expansion in Oberösterreich

Der internationale Boardsport- und Lifestylespezialist Blue Tomato zieht im Shoppingcenter Varena in Vöcklabruck ein.

Mit mehr als 450.000 Produkten, über 600 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 98 Millionen Euro zählt Blue Tomato zu den weltweit größten Online-Händlern im Bereich Snowboard, Freeski, Surf, Skateboard und Streetstyle. Nun zieht das steirische Unternehmen in ein 260 Quadratmeter großes Geschäft im Shoppingcenter Varena in Vöcklabruck und betreibt damit schon den zweiten Shop in Oberösterreich.Shop Manager wird Tobias Kaser, der bisher im Blue Tomato Shop in der Plus City in Linz tätig war: "Ich kann es kaum erwarten, in der Varena eröffnen zu dürfen. Mein ganzes Team ist top motiviert, eine angenehme Atmosphäre im neuen Shop zu schaffen und möglichst vielen Kunden Zugang zu unseren Produkten sowie unserem Know-how und Lifestyle zu ermöglichen. Vor allem freue ich mich darauf, eng mit der Snow-, Surf- und Skateszene in der Gegend in und um Vöcklabruck zusammenarbeiten zu können."