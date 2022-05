Decathlon: Neue Filiale in der Steiermark

Mit Juni eröffnet der französische Sportartikelhändler Decathlon seine vierte Filiale in Österreich. Sportbegeisterte können künftig auf 3.000 Quadratmetern Produkte in 70 verschiedenen Sportarten erkunden. Ein besonderes Highlight: Interaktive Testzonen.

Decathlon Österreich

Österreich-Geschäftsführer Gábor Pósfai möchte "Sport so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen".

Der Sporthändler Decathlon kommt mit der vierten Eröffnung in Österreich seinem Expansionsziel in jedem Bundesland mit einer Filiale vertreten zu sein, einen Schritt näher: Im Juni eröffnet die Filiale im steirischen Gewerbepark Seiersberg-Pirka. "Der Ausbau ist so gut wie abgeschlossen, nur noch der Feinschliff fehlt", freut sich Gábor Pósfai, Geschäftsführer von Decathlon Österreich. In der neuen Filiale lege man auch "großen Fokus auf sportliche Kundenerlebnisse vor Ort. Interaktive Testzonen, digitale Infoscreens und Showrooms sollen dazu einladen, neue Sportarten auszuprobieren", sagt er weiter.Der ehemalige Teamleiter für den Bereich Rad- und Rollsport in der Filiale Vösendorf, Patrik Welkenhuyzen, übernimmt die Funktion des Filialleiters. In der neuen Filiale erwartet die Steirerinnen und Steirer ein breites Angebot von etwa 80.000 Produkten. "Das grüne Herz von Österreich bietet mit seiner sanften Hügel- und Berglandschaft ein besonderes Highlight für alle Outdoorsport-Fans. Da Decathlon das Sortiment immer den Besonderheiten und Bedürfnissen der Region anpasst, gibt es in der Filiale Seiersberg/Graz einen starken Fokus unter anderem auf Camping, Trekking, Wandern oder Radfahren. Darüber hinaus kann die gesamte, gewohnte Produktvielfalt mittels Click & Collect kostenlos in die Filiale geliefert werden", so der Geschäftsführer.