Die Grazer Destillerie Franz Bauer eröffnete am 6. und 7. Dezember 2019 zwei neue Shops in Himberg sowie am Grazer Flughafen.

Shop nennt die Destillerie nun insgesamt drei Schnapsereien ihr eigen. „Wir wollen weiterwachsen, die Bekanntheit und vor allem die Vielfalt, die wir zu bieten haben, in unseren Verkaufsstellen öffentlich präsentieren“, erklärt Firmeninhaber Hans-Werner Schlichte. „Die Shops präsentieren sich modern und charismatisch, sie erzeugen Wohlfühlcharakter und man findet hier für wirklich jeden Geschmack etwas“, ist Schlichte überzeugt.



Mit den neuen Shops möchte man das Kunden-Interesse an den Spirituosen wecken und Qualitätsprodukte aus Österreich wie auch internationale Premium-Artikel offerieren. Allen voran will die Destillerie aber in ihren Fachgeschäft auch fachkundiger Beratung bieten und sich damit vom Mitbewerb deutlich abheben.

Schnapserei Bauer Schnapserei Simonastyl

Hauptplatz 10, 2325 Himberg

Shop-in-Shop-Konzept mit Second-Hand-Laden



Bauer Schnapserei

Flughafen Graz

Koje E1.05-1, 8073 Graz/Feldkirchen Flughafen GrazKoje E1.05-1, 8073 Graz/Feldkirchen



