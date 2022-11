Eurogast Grissemann

V.r.n.l.: Thomas Walser (Geschäftsleiter Eurogast Grissemann) und Wolfgang Leitner (Standortleiter Eurogast Grissemann Bludenz) mit seinem Abteilungsleiter-Team

Seit Montag, den 7. November 2022, präsentiert sich der ehemalige AGM-Standort in Bludenz unter der Flagge von Eurogast Grissemann.

Von Niederösterreich über Kärnten bis nach Tirol war bisher Eurogast Österreich, der Zusammenschluss von zehn privaten Gastro-Großhändlern, vertreten. Seit 7. November 2022 gibt es nun auch einen eigenen Standort in Vorarlberg. Hat doch Eurogast Grissemann aus Zams im Tiroler Oberland den ehemaligen AGM in Bludenz übernommen - dies wurde bereits im August 2022 bekannt gegeben - und jetzt am 7. November 2022, unmittelbar vor Start der Wintersaison 2022/23 und nach minimaler Umbauphase, eröffnet. Im Zuge der AGM-Übernahme durch Metro musste man diesen Standort (Abholgroßmarkt plus Zustellung) aus kartellrechtlichen Gründen komplett abgeben. Sprich Eurogast Grissemann hat die Liegenschaft und das operative Geschäft (45 Mitarbeiter plus Kundenstock) übernommen.