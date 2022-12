Eurospar: Obertrum bekommt Zuwachs

Spar

Das Team im Eurospar in Obertrum, insgesamt wurden 11 neue Arbeitsplätze für Obertrum geschaffen.

Zur gemischten Nutzung von neuen Gebäuden bekennt sich Spar. Und damit eröffnet heute, 14. Dezember 2022, ein neuer Eurospar-Markt in Obertrum am See, Salzburg.

"Mixed-Use" ist für Lebensmittelhändler Spar "in". Der heute, 14. Dezember, neu eröffnete Eurospar an der Mattseer Landesstraße in Obertrum sei das aktuellste Beispiel dafür, so eine Aussendung. "Spar betreibt Supermärkte immer öfter in gemischt genutzten Gebäuden gemeinsam mit Wohnungen, Büros, öffentlichen Dienstleistern, Gesundheitseinrichtungen oder Kinderbetreuungsstätten. Als Vorreiter für einen nachhaltigen Umgang mit Grund und Boden hat Spar in Salzburg bereits eine Reihe von solchen "Mixed-Use"-Vorzeige-Neubauprojekten umgesetzt. Insgesamt sind rund die Hälfte der Salzburger Spar-Supermärkte in Wohngebäuden untergebracht", sagt Spar-Geschäftsführerin Patricia Sepetavc.