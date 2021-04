Der Tankstellenstandort in Gössendorf im Bezirk Graz-Umgebung wurde komplett umgestaltet.

Ende März eröffnete an der Socar-Tankstelle an der Adresse Bundesstraße 8 in 8077 Gössendorf ein neuer Nah&Frisch punkt in Kooperation mit dem Handelshaus Kiennast. Das rund 80 Quadratmeter große Nahversorgungsgeschäft offeriert 1.200 Artikel. Das Sortiment erstreckt sich von frischem Brot und Gebäck über Obst und Gemüse bis hin zu regionalen Genussprodukten. Neben Markenartikeln locke auch solche der Eigenmarke "Jeden Tag". Ergänzend gibt es ein angeschlossenes Bistro.

Ende des Jahres 2017 hat Socar (State Oil Company of the Azerbaijan Republic) bekannt gegeben, den österreichischen Tankstellen- und Shopbetreiber A1 mit seinen 81 Standorten zu übernehmen. Am 12. Juli 2019 eröffnete dann am Eggenbergergürtel in Graz die erste Socar-Tankstelle in Österreich. Die Socar Energy Austria GmbH mit Sitz in Graz ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Schweizer Socar Energy Holdings AG mit Sitz in Zürich. In Aserbaidschan beschäftigt die staatliche Energiegesellschaft Socar rund 50.000 Personen.