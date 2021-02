Heidi Chocolat: Süßes Shop-Vergnügen

Heidi Chocolat eröffnet einen Flagshipstore auf der Mariahilfer Straße. Der Shop präsentiert sich natürlich und lockt mit zahlreichen Schokoladen-Versuchungen.

Heidi Chocolat: Flagshipstore in der Mariahilfer Straße

Es ist kein besonders süßer Duft, der einem schon beim Betreten der neuen Chocolaterie von Heidi Chocolat den Blutzuckerspiegel in die Höhe treiben würde, vielmehr riecht es frisch, nach Wald und Natur. Der Geruch kommt unter anderem von den Echtholzwänden und -vertäfelungen, in die die Regale mit dem breiten Sortiment eingearbeitet sind, und erinnern an eine Wanderung in den Bergen - und das mitten auf der Mariahilfer Straße. Die alpine Assoziation ist durchaus beabsichtigt. "Das Ladenkonzept baut auf der Idee eines zeitgemäßen, alpinen Lifestyles auf. Damit wollten wir die Schweizer Tradition von Heidi Chocolat mit ihren Schweizer Wurzeln verbinden. Die günstige Lage im Herzen Wiens macht unsere Chocolaterie zu einem idealen Anlaufpunkt und wir sorgen dafür, dass sich unsere Kundinnen und Kunden beim Einkauf in der Heidi Chocolaterie wohlfühlen werden. Unsere große Auswahl an Schokolade-Kompositionen trägt unmittelbar zur Vielfalt und Qualitätssteigerung der Mariahilfer Straße bei", so Horant Woschitz, Geschäftsführer des Eigenvertriebs bei Heidi Chocolat Österreich. Für die Gestaltung zeichnete Expomobilia verantwortlich.Über 150 Schokolade-Kompositionen wie in Handarbeit kreierte Bergspitzenpralinen mit speziellen Füllungen, Makronen, diverse Sorten an Frischschokoladen in natürlicher Verpackung aus Graspapier, personalisierte Glückwunschtafeln und Schweizer Produkte, sowie zahlreiche Geschenk-Sets und saisonale Köstlichkeiten sind im Flagshipstore zu finden, alles in gewohnter Heidi-Manier und einem hohen Anteil an Handarbeit. "Mit natürlichen Inhaltsstoffen, Fairtrade Produkten und Grasverpackungen unterstreichen wir als Unternehmen unser naturverbundenes Credo, Genuss liegt in unserer Natur", so Peter Müller, CEO von Heidi Chocolat "und wir sind stolz, mit unserer eigenen Heidi Chocolaterie die Schokoladenwelt von Heidi zum Erleben und Schmecken nach Wien zu bringen. Unsere Produkte transportieren eine lebensfrohe Markenbotschaft, die gerade in turbulenten Zeiten aufmuntert." Turbulente Zeiten sind das Stichwort. Denn dass sie gerade in diesen sehr schwierigen Zeiten, nicht nur für den Süßwarenhandel eröffnen, ist den Verantwortlichen durchaus bewusst. "Doch wollen wir damit auch zum Ausdruck bringen, dass wir den Blick nach vorne richten. Und diese positive Einstellung wollen wir weitergeben. Beim Besuch in der Heidi Chocolaterie stehen natürlich die Sicherheit unserer Gäste an erster Stelle und alle Sicherheitsmaßnahmen werden streng eingehalten", erklärt Gerhard Schaller, Geschäftsführer der Heidi Chocolat AG Niemetz Schwedenbomben.Die Heidi Chocolaterie in der Mariahilfer Straße 88A ist die erste ihrer Art. Weitere sollen aber folgen, lässt man bei Heidi Chocolat durchblicken.