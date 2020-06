Hervis: Flagship-Store im Europark

Der neue Store in Salzburg öffnete nach umfangreichen Facelift wieder seine Pforten.

Der Hervis-Store im Salzburger Europark wurde als erster Store der Kette mit dem überarbeiteten Ladenkonzept und komplett neuem Design ausgestattet. Auf den 1.900 m2 findet man Salzburgs größte Outdoorabteilung, zudem setzt man ein Zeichen für nachhaltige Sportmode. Dafür wurde ein Shop-in-Shop der Outdoor-Eigenmarke Kilimanjaro installiert, die hochwertige, aber leistbare Bekleidung, Schuhe und Ausrüstung bietet. Herzstück ist aber der Service Point, Dabei steht das Kompetenzzentrum Body Lab zur Verfügung, das Mitarbeiter in ihrer Fachberatung mithilfe zahlreicher Tests und Vermessungen unterstützt, das beste Produkt für die sportbegeisterten Kunden zu finden. Außerdem kann mittels click&collect Prinzip Produkte vorab online bestellt werden und in der Hervis Pick-up-Zone abgeholt werden. Eine eigene Radwerkstatt rundet das Angebot ab."Mit dem Ausbau unseres neuen Flagship-Stores im Herzen Salzburgs haben wir eine neue Welt des Sports eröffnet. So setzt das neue Ladenkonzept nicht nur neue Maßstäbe punkto Einkaufserlebnis, auch unsere Kernkompetenzen – Service und Beratung – finden einen gebührenden Auftritt. Die Entscheidung, genau dieser Filiale als erstes nach dem neuen Designkonzept zu revitalisieren, fiel aufgrund der hervorragenden Lage des Europarks, in dem wir bereits seit 1997 vertreten sind. Darüber hinaus wollen wir den Wirtschaftsstandort Salzburg, wo unser Firmensitz liegt, anlässlich unseres 50-jährigen Firmenjubiläums angemessen repräsentieren", so Mag. Werner Weber, Hervis-Geschäftsführer.